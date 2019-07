Bueu envórcase co teatro e o cinema ao aire libre

A obra da Tropa de Trapo, 'Antía, Wamba e o regato pequeno', inicia o ciclo de teatro en Bueu © concello de bueu

O programa cultural Bueu Espazo Escénico dá o pistoletazo de saída este martes coa representación de Antía, Wamba e ou regacho pequeno, da Tropa de Trapo. A obra teatral, pensada para un público familiar, é a primeira dun ciclo de sete obras que irán rotando por todas as prazas do municipio morracense todos os martes de xullo e agosto, salvo o 16 de xullo pola celebración das festas do Carmen.

A desta noite celebrarase na praza Massó a partir das 21 horas e trata sobre a amizade que traban unha nena e un mozo do Congo que se busca a vida vendendo na rúa. É unha historia que pon en valor a importancia de compartir e chega á vila mariñeira despois de que o Concello fixese efectiva a súa adhesión ao Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

Non será a única obra de teatro que se representará este verán na rúas de Bueu. O 23 de xullo o teatro desprazarase ao parque do Ramal dous Galos, o 30, ao exterior de estaleiro da Banda do Río; o 6 de agosto, de novo á praza Massó; o 13, ao parque Novas de Beluso, o 20; outra vez no Ramal dous Galos; e a última función do verán será o 27 de agosto no exterior da Escola do Torrecino de Cela.

O concelleiro de Cultura, Xosé Leal, puntualiza que a oferta teatral familiar é xa unha aceno identidade do verán de Bueu, que conservará as Freguifestas iniciadas o pasado verán e que este ano levarán a música e os espectáculos infantís a lugares como Ermelo, Sanamedio e Ons.

Se os martes son para o teatro, os mércores son para o cinema ao aire libre na praza Massó. Durante todo o mes de xullo, a partir das 22.30 horas, proxectaranse diversas películas. A primeira será Os Vengadores: Infinity War, este mércores. Seguiralle, o día 24, un ciclo de curtametraxes galegas do FicBueu e, por último, o 31 de xullo proxectarán Os Incribles 2. O ciclo continuará en agosto coa emisión de Isla de Cans, A guerra do planeta dos simos, Ralp rompe Internet e Mary e a flor da bruxa.