O Flop, o festival que máis enorgullece a Pontevedra, chega o sábado ao Parque dos Gafos

Presentación da quinta edición do Flop Festival © Cristina Saiz Presentación da quinta edición do Flop Festival © Cristina Saiz

O parque do Gafos acolle este sábado uno dos festivais que máis enorgullece á cidade. O Flop Festival, que celebra este ano a súa quinta edición e xa é todo un referente na reivindicación das liberdades individuais e colectivas, encherá de música este espazo natural durante todo o día. Con entrada gratuíta, os asistentes poderán gozar da actuación de artistas internacionais como o australiano Bell Towers, o colombiano San ou do icona LGTBI Samantha Hudson. "Pontevedra ten unha sociedade diversa, plural, integradora e que defende as liberdades", dixo a concelleira de Festas, Carme da Silva durante a presentación do evento que tivo lugar este mércores no Concello.

Da composición do cartel falou José Malaguita, un dos organizadores do festival, para destacar a presenza tanto de artistas de talla internacional como dos músicos emerxentes de Galicia. Blue Light in the Basement, More Amore, Babykatze, Lúa Zalamera, Nico, Certain People e Viktor Flores completan o elenco de invitados, no que a organización buscou unha destacada presenza de mulleres.

Pero o Flop Festival non só é música, un dos alicerces do evento é a gastronomía. Desde o inicio, no parque do Gafos estarán instaldas foodtrucks onde os comensais poderán atopar desde as clásicas hamburguesas ata opcións veganas ou comida italiana. E nas barras de bebida, todos os cócteles que leven viño realizaranse con variedades autóctonas, puntualizou Víktor Flores, que ademais de actuar tamén forma parte do comité organizador..

A sustentabilidade é outro campo no que traballa a organización do FLOP, que pide responsabilidade a todos os asistentes na limpeza da contorna e, na medida do posible, a reutilización dos vasos para reducir ao mínimo o consumo de plásticos.

DESEÑO DO CARTEL

Cada ano o Flop sorprende aos seus seguidores co deseño do cartel. Da elaboración do deste ano encargouse o estudo pontevedrés Palmeiro Studio. "Tentamos renovar a identidade utilizando os mellores activos do festival, que son a defensa do valor inclusivo do Flop, a súa contorna, o ambiente e o tipo de romaría", detallaron os deseñadores gráficos pontevedreses Fran Brion e Adrián Gómez. Neste sentido, a concelleira Carme dá Silva tamén quixo subliñar que toda a organización do evento, incluído o deseño, corra a cargo de empresas pontevedresas. "*É un orgullo que se celebra este festival en Pontevedra", rematou.