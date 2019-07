O Museo estrea unha colección que percorre a historia da indumentaria galega dos séculos XIX e XX

Inauguración da exposición 'Galicia, terra dos mil panos' © Cristina Saiz

O Museo de Ponteveda inaugurou onte a exposición 'Galicia, a terra dous mil panos'. Trátase unha colección que reúne máis dun centenar de tecidos e panos que se empregaban habitualmente na vestimenta galega de finais do século XIX e principios do XX. Trátase dun percorrido por diferentes tipos, tamaños, materias primas, adornos, técnicas de bordado e estampado coas que se adornaba a indumentaria tradicional.

Na inuguración da mostra, que poderá visitarse ata o 1 de septembro de forma gratuita no Sexto Edificio, o vicepresidente da Deputación, César Mosquera, destacou o papel do colectivo Sete Espadelas, un dos promotores da inciativa. Esta agrupación chea anos investigando os tecidos propios de Galicia, un labor pola que levaron un dos premios de Investigación do Traxe Galego Antón Fraguas 2018. O director do museo, Xosé Manuel Rey, agradeceu a persoas e institucións que doaron materiais imprescindibles para facer realidade a colección.

A mostra está composta por noventa traxes tradicionais galegos reproducidos de forma fidedigna, así como outras pezas de valor incalculable como mantóns ou panos para o corpo ou a cabeza. A sala da exposición está dividida en tres sectores. Un para os panos de uso cotián, outro con mantones máis longos que inclúe unha colección de mantóns de Manila elaborados na capital filipina que chegaron ata Galicia por vía mariña facendo escala en Mexico e Cádiz. E unha última na que poden contemplarse panos de seda de Damasco elaborados na Coruña.

Tamén hai espazo para a indumentaria masculina cos panos que portaban os homes, regalados polas súas mulleres, que debían levar á vista para que todo o mundo soubese que tiñan noiva. Existe tamén un pequeno apartado dedicado aos mantóns de Muros, máis alcanzables os de Manila.