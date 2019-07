Monicreques por todos os recunchos de Bueu durante o verán

Numerosas actividades desenvolveranse ao longo do verán no Concello de Bueu cos monicreques como principais protagonistas. Todos os martes ata finais de agosto desenvolveranse sesións para o público familiar en distintos espazos.

Este martes 30 presentarase a partir das 21.00 horas no exterior do Estaleiro dá Banda do Río a representación do espectáculo de maxia 'Hocus pocus', do mago Paco. Con numerosos trucos visuais e divertidos, este artista consegue que o público máis pequeno viva momentos estimulantes.

Este mércores, na Praza Massó, vai proxectarse a película de animación 'Los Increíbles 2' dentro da programación de verán de 'Cinema na rúa'. Trátase dunha secuela que logrou un notable éxito coas novas aventuras dos superheroes #ante un sorprendente vilán.