Heredeiros da Crus e outras dez bandas amplían o cartaz do Armadiña Rock

Heredeiros da Crus no Surfing the Lérez © Diego Torrado

O cartel da próxima edición do festival Armadiña Rock, que se celebrará en Combarro entre o 23 e 25 de agosto, vai tomando forma. Coa presenza confirmada das bandas Nao, Bastards on Parade, Triángulo de Amor Bizzarro, High Paw & Elephants Yard e Balkan Bomba asegurada, os organizadores anunciaron este luns unha nova remesa de concertos.

Heredeiros dá Crus, Los jinetes de Trópico, Familia Caamagno, Dios ke te Crew, Sote da Ría, The Tetas ́Van, Ukestra do Medio, Dj Beti de la Church, Falperrys, Uxía Lambona e a Banda Molona son as últimas incorporacións a un festival que este ano celebra o seu undécimo aniversario co cartel máis amplo e ambicioso da súa historia.

A falta dun mes para a celebración do evento, os organizadores advirten que aínda quedan moitas máis bandas por anunciar. Nos próximos días esperan publicar o cartel completo con toda a información relacionada coa acampada, os coloquios e o resto de actividades paralelas ás actuacións musicais.