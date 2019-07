Ribeira Sacra Jazz Orquestra abre as xornadas musicais en San Roque

Actuación de Ribeira Sacra Jazz Orquestra © Cristina Saiz

Este luns 29 de xullo comezaban as xornadas musicais en San Roque que se van desenvolver ao longo da semana na praza de Irmáns Pazó Montes.

O primeiro grupo en actuar foi Ribeira Sacra Jazz Orquestra que ofreceu temas de swing, funky, samba, jazz e rock ao público que se achegou ata a praza.

Este martes continuarán as actuacións musicais neste espazo público co concerto da banda de gaitas Manxadoira, a partir das 20.30 horas. Este mércores actuará a veterana banda de rock pontevedrés Black Stones.

A Banda de Música de Pontevedra ofrecerá un concerto este xoves 1 de agosto no mesmo espazo e xa o venres pechará as xornadas musicais a agrupación Airiños do Mar de Teis.