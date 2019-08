O día que Vetusta Morla fixo de El Náutico a súa casa: "Es nuestro particular El Dorado"

Concerto de Vetusta Morla en El Náutico do Grove © El Náutico Concerto de Vetusta Morla en El Náutico do Grove © El Náutico Concerto de Vetusta Morla en El Náutico do Grove © El Náutico Concerto de Vetusta Morla en El Náutico do Grove © PontevedraViva

Era un segredo a voces. El Náutico levaba traballando desde hai semanas para que o nome da banda que ía protagonizar un concerto sorpresa, coincidindo coa estrea do documental de Atresmedia sobre o local, non se desvelase. Pero claro, sendo Vetusta Morla os protagonistas, difícil era que a noticia non correse como a pólvora.

"Gracias por haber creído ese rumor que corría por toda Galicia de que íbamos a estar aquí", afirmou Pucho, o cantante da banda madrileña que, afeita xa a ser cabezas de cartel dos festivais máis importantes ou encher recintos con decenas de miles de fans, onte á noite quixeron volver ás súas orixes e actuar ante apenas cincocentas persoas.

Vetusta Morla puido saldar así, "por fin" como recoñecían sobre o escenario, a súa débeda con El Náutico. "Era como nuestro particular El Dorado, ese que nunca encontrábamos. Pero por fin hemos podido disfrutar de este mito", explicou Pucho despois de que a banda entoase Deséame suerte, El discurso el rey ou Palmeras en La Mancha, os seus primeiros temas.

Aínda baixo os acordes de Un golpe maestro, a primeira canción que fixo saltar a todo o público, o cantante lembraba a sensación que viviu "cuando entré ayer por la puerta" e entrou en comuñón cun local, coñecido para eles por artistas e amigos que se converteron en habituais, e ao que quererían vir antes pero "teníamos los veranos abarrotados".

Non era para menos. Sen barreiras ou persoal de seguridade, a conexión co público foi total e esa simbiose reforzouse aínda máis despois de que a banda tocase Maldita dulzura, Cuarteles de invierno e, especialmente, Copenhague. Este tema, todo un himno xeracional, desatou o delirio dos asistentes e os móbiles ilumináronse para inmortalizar o momento.

A partir de aí, El Náutico cumpriu coa súa máxima de que "aquí pasan cosas", como sinalou o vocalista da banda. E tanto que pasaron. Con Mapas, Pucho optou por baixarse das táboas e cantar no medio do público. Chegou mesmo a achegarse ao valo que separa o local da praia, onde se apiñaban numerosas persoas que quedaran sen entrada.

E o mellor aínda estaba por chegar. Nunca se sabe quen pode aparecer neste templo musical. "Cuando dejas el lugar y el espacio para que las cosas surjan, las cosas surgen", dixo Pucho para recibir a Jairo Zavala, coñecido artisticamente como Depedro, que acompañou a Vetusta Morla para interpretar con eles o tema 23 de junio.

Á cita máis íntima de Vetusta Morla, que lembrou os seus inicios nun pequeno local de Bueu -o bar Aturuxo-, aínda lle esperaba a súa traca final. Con Fuego e La vieja escuela, a banda empezou a recta final dun concerto co que, segundo asegurou Pucho, "tenemos la sensación de estar como en casa y de que hemos estado aquí mil veces".

"Cuando dejas el lugar y el espacio para que las cosas surjan, las cosas surgen", dixo Pucho para recibir a Jairo Zavala, coñecido artisticamente como Depedro

Tras lembrar que Galicia é para eles "un lugar muy especial" por ser ese sitio "que nos vio salir de nuestra casa y partir a nuevos horizontes", soaron todos os seus grandes éxitos e, de maneira sucesiva, o público vibrou e cantou con eles ás unísono cancións como La marea, Sálvese quien pueda, Te lo digo a ti, Fiesta mayor ou Consejo de sabios.

A pesar de levar case dúas horas sobre o escenario e comprobar que "aquí se va la luz tarde", Vetusta Morla non quixo colgar as súas guitarras porque "aún hay tiempo para más" e así, no medio dunha reivindicación da importancia das pequenas salas como El Náutico, aínda soaron El hombre del saco y Los días raros cun Pucho absolutamente extasiado.

"Gracias por transformar este sitio en nuestro hogar", afirmou emocionado o líder de Vetusta Morla, que reclamou ao público non esquecerse da música en directo e "no encerrarse en casa entre plataformas digitales y series", non perder a capacidade de comunicarse entre si e sobre todo "no abandonar la noche y las salas" porque nelas "hay magia y pasan cosas".

O concerto de Vetusta Morla foi a guinda a unha noite especial para El Náutico, un lugar "donde surge la magia" como lembrou Pucho durante a súa actuación e que, desde hai vinte e cinco anos, é un refuxio para os músicos máis importantes do país.

Así se recolle no documental de cinco episodios que estreou onte á noite Flooxer, a plataforma dixital de Atresmedia. Producido por Esmerarte e dirixido por Alberto Baamonde, El Náutico: El refugio de los músicos narra o nacemento deste lugar de peregrinación e templo de vivencias únicas dalgúns dos artistas máis lendarios da música española.

O documental recolle testemuños en primeira persoa de músicos habituais nos veráns de El Náutico como Iván Ferreiro, Leiva, Xoel López, Coque Malla, Leonor Watling, Jorge Drexler ou Depedro, entre outros protagonistas.

Da súa man descóbrese como este recóndito espazo da costa galega converteuse nunha especie de "patio de recreo", onde as colaboracións máis insospeitadas nacen de maneira natural e os post concertos acábanse alongando ata o alba.