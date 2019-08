RADIO.- A playlist de... Gabriel Peso: Tocando e xogando a que a vida lle sorprenda

Gabriel Peso no que foi o comercio da súa aboa © PontevedraViva

Gabriel Peso paséase pola mazá entre a rúa San Sebastián e a praza da Leña - incluída A Ferrería - como na súa casa. E é que foi a súa casa. Baixo teito no número 21 da rúa San Sebastián ou o comercio Novidades Pilar, da súa avoa; e ao aire libre como espazo de xogos e trastadas. Non serían tan graves tendo en conta que, - durante o tempo que PontevedraViva Radio tívolle pousando ante a cámara-, recibía o saúdo, abrazo e felicitacións dos residentes e comerciantes da zona, novos e menos novos.

"Echao pa'lante", sinceiro, perfeccionista, apaixonado, cun punto aloucado "que gaña por goleada"... de todo iso declárase culpable, e ademais, aínda que non se lle pregunte, tamén feliz, porque se lle nota e porque o transmite. Quizá sexa a compañía da musa, á que convida a continuar con el "o tempo que queira"; ou que sente que "fago o que me gusta". Absorbe a vida, da que espera que lle siga sorprendendo, para que así non se lle acabe este xogo.

Traballou e traballa con otros artistas como Rosa Cedrón, Ainhoa Arteta, Malú, Dasoul, Abraham Mateo, Antonio José, Soraya Arnelas - en cuxa produción musical coincidiu con outro pontevedrés, Caco Refojo- , ou David Bisbal, con quen repite xira un ano máis. Así que aos seus 31 anos, leva encima máis quilómetros que o baúl da Piquer.

Quen non escoite a súa Playlist vai perder deliciosas anécdotas deste músico que tamén ten nome propio e que reflectiu en 'Sinapsis' e 'Travesía'. A terceira criatura, é posible que chegue para 2020... esperámolos coas portas abertas.