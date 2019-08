Afundación faise cargo dos pagos do Maestral

Despois das cancelacións do Maestral Music Festival, a plataforma Ataquilla. com, medio desde o que se puideron adquirir as entradas, anunciou a través dun correo que os asistentes podían reclamar o importe abonado polas entradas a através da páxina, advertindo que non reembolsarían o prezo pago ata que a organización realizase o ingreso do importe.

Nun último correo enviado por Afundación, explican que "el organizador del festival no ha ingresado las cantidades necesarias para hacer frente al reembolso del importe total de tus entradas".

É por iso, que para que as case 6000 persoas afectadas polos feitos non se vexan prexudicadas, a plataforma de venda de entradas decidiu "anticipar los importes necesarios para que puedas recuperar todo tu dinero", sendo eles os que o reclamarán ao organizador.

O proceso de devolución iniciarase a partir deste xoves, e esperan finalizalo nun prazo máximo de 10 días hábiles. O importe das entradas abonarano a través do mesmo medio de pago que se utilizou para a compra.