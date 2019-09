Enredadas, o proxecto conxunto de Uxía, Martirio, Carmen París e Ugia Pedreira, pechará Cantos na Maré

Enredadas © Cantos na Maré

Enredadas, o proxecto conxunto de Uxía, Martirio, Carmen París e Ugia Pedreira, pechará o domingo 15 de setembro a 15 edición do festival Cantos na Maré nun espectáculo ao que se van sumar outras voces da Lusofonía.

O jazz flamenco de Martirio, a voz atlántica de Uxía, a forza maña de Carmen París e a orixinalidade poética de Ugia Pedreira, reunidos no proxecto 'Enredadas: Coplas e Alalás', naceu co fin de promover, fomentar e difundir a arte como encontro; estreitar o coñecemento e a experiencia destas cantoras que revisitan a copla, a jota ou os alalás.

Sobre o escenario estarán estas catro mulleres que reinventaron e revolucionaron estes xéneros e lles deron unha nova vida e unha nova visión desde o risco, a experimentación e a creación de novos contidos e arranxos que entroncan co jazz e outras músicas facendo que chegue a outra audiencia.

A organización de Cantos na Maré presentou este martes a programación que terá os días 13, 14 e 15 de setembro, un total de 15 concertos e unha ducia de actividades.

Un dos platos fortes da programación é Mayra Andrade, unha estrela caboverdiana, abandeirada do pop tropical e afincada en Lisboa, que acaba de lanzar o seu quinto álbum, ‘Manga’, en crioulo e en portugués.

O proxecto discográfico supón un regreso aos sons da música africana do continente (foi gravado en Abidjan e París) coas súas raíces caboverdianas. Traza unha delgada liña que oscila entre o urbano, o afrobeat e a música tradicional do seu país.

Cantos na Maré dá este ano un paso máis e toma unha nova reorientación. Non só haberá novos contidos senón tamén novos espazos para desenvolver actuacións e accións espallados por toda a cidade de Pontevedra, que se sumarán ao habitual espazo central do Pazo da Cultura, pois CNM tamén pretende ser un festival que promova a descuberta e revalorización do patrimonio da cidade.