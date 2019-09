As mulleres comprometidas, protagonistas centrais no 15 aniversario de Cantos na Maré

Presentación de Cantos na Maré © Mónica Patxot Presentación de Cantos na Maré © Mónica Patxot Presentación de Cantos na Maré © Mónica Patxot

Cantos na Maré celebra 15 anos de existencia e faino cunha visión aperturista cara a achegar a cultura galega a outras fórmulas musicais de diversos continentes. Os días 13, 14 e 15 de setembro, Pontevedra acollerá 20 concertos con artistas de oito países, ademais de diversas actividades complementarias.

Os espectáculos e as accións van desenvolverse en diversos espazos como o Pazo da Cultura, o Teatro Principal, a praza da Pedreira, a libraría Paz, o Museo de Pontevedra e outros puntos da cidade.

Este venres presentábase na praza de Ourense a programación do evento coa presenza do conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; Jacobo Sutil, director de Agadic; Carme da Silva, concelleira de Festas; Vítor Belho, director de Nordesía; Uxía, directora artística de Cantos na Maré e José Manuel Rey, director do Museo de Pontevedra.

Mayra Andrade será unha das principais estrelas deste festival. A cantante caboverdiana, que realiza pop tropical actuará o sábado 14 de setembro ás 20.30 horas no Pazo da Cultura. Presentará o seu último álbum, 'Manga'. Uxía explicou que se trata dun disco gravado en París e combina sons urbanos, con afrobeat e aromas tradicionais.

O domingo 15 de setembro, ás 20.30 horas, chega unha das actuacións máis destacadas. Será 'Enredadas: Coplas e Alalás', unha combinación de voces de catro mulleres con estilos singulares como Martirio, co seu jazz flamenco; a tradicional Uxía; a enerxía de Carmen París e a orixinalidade poética de Ugia Pedreira. Uxía comentaba que seguramente haberá outras artistas invitadas nun concerto de intensidade sonora.

Nesa xornada do domingo 15, o Teatro Principal acollerá o recital de María Joâo acompañada polo pianista arxentino-brasileiro Pablo Lapidusas. A cantora de jazz portuguesa amosará a súa mestura de estilos e a súa gran capacidade de improvisación. Ao mesmo escenario tamén se vai subir a partir das 18.00 horas Clara Peya, unha das creadoras máis orixinais do panorama musical.

O Museo de Pontevedra convértese tamén nun espazo integrado nestes Cantos da Maré. Alí o venres 13, a narradora Vero Rilo presentará 'Apatacón', acompañada pola cantante de De Vacas, Faia Díaz. Magín Blanco, ao día seguinte, ofrecerá a aventura 'Camiños' en horario matinal, mentres que durante a tarde se levará a cabo un roteiro polo Museo e un concerto de piano de Brais González. Xa o domngo, Antón Reixa, ás 11.30 horas, levará a cabo a súa performance poética 'Melancoholemia'.

A Libraría Paz acollerá a presentación do libro de Xurxo Souto, 'Sindo de Olelas' e o de 'Guadi Galego, pola beira da canción', de Pepe Cunha, coa presenza da cantante.

A praza da Pedreira vai converterse tamén en centro de espectáculos con actuacións como a de Laura Lamontagne, que na presentación interpretou dous temas; Cantos de Taberna, Zeltia Irevire, Bia Ferreira, Moahmmed Yahya ou Assa Matusse, entre outros.

Toda a programación pode consutarse nesta ligazón.

Durante a presentación tanto Uxía como a concelleira Carme da Silva destacaron o protagonismo de mulleres comprometidas e loitadoras neste evento. Pola súa parte, o conselleiro de Cultura lembrou que o festival inclúese no FestGalicia e que a Xunta de Galicia investíu máis de 20.000 euros para a súa realización.