RADIO.- Conversas na Ferrería: Carril reivindícase co seu Festival Ameixa Rock

O Festival Ameixa Rock de Carril, en Vilagarcía, pode presumir de ser o único festival onde os artistas interviñentes dispoñen de ameixa carrilexa - sabrosamente preparada ademais - no seu cáterin. O propio Miguel Costas, vocalista de Siniestro Total, deixou constancia pública do feito durante a súa actuación no Festival o pasado ano.

Ademais constátano en PontevedraViva Radio dous dos seus organizadores, membros da Asociación Cultural Ameixa Rock, Adrián Berride e Elpidio Costa, que tamén nos detallan o programa previsto desde este mesmo venres 6 de setembro ata a xornada do domingo. Varios emprazamentos de Carril, a Illa de Cortegada ou o monte de San Roque irán albergando vermús musicais, concertos, actuacións infantís, saídas diúrnas e nocturnas a Cortegada, exhibición de canicross, unha olimpíada mariñeira, unha feira solidaria e o entroido rock para esta próxima velada.

Unha convocatoria que nesta sétima edición ampliou datas, é gratuíta e aberta ao goce de adultos e menores. Nestas Conversas na Ferrería, aderazadas co bo humor dos seus dous invitados, tamén hai oco para lembrar ao veciño ou veciña de Carril ao que cada edición dedícase o Festival. Este 2019 será para o 'Señor Manolo' vencellado ao ensino musical da parroquia.