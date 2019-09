Talento e afección pola pintura danse cita na Casa da Luz da man de 14 'artistas pontevedreses'

O grupo coñecido como 'Artistas Pontevedreses', integrado por veciños da capital que, en moitos casos, levan 30 anos dando renda solta á súa afección e talento cos pinceis, inaugurou este luns na Casa da Luz a xa tradicional exposición anual na que mostra os seus traballos dos últimos meses.

A exposición colectiva mostra 30 obras dun total de 14 artistas deste grupo que se creou ao amparo da antiga academia do falecido pintor pontevedrés Miguel Aramburu e, segundo explica Néstor Rodríguez, un dos seus integrantes máis veteranos, agora continúa pola súa conta como un grupo de pintores que se reúne polas tardes para desenvolver a súa afección e arte.

A mostra recolle obras de Mercedes Albite Iglesias, Jorge Baqueiro Cendón, Plácido Carballo Rincón, Baltasar García Garcia, María del Carmen Gulias Vázquez, Milagros Martínez Fernández, Hilda Marta Peña Franco, Marita Lede Fernández, Ana Miguélez Casas, Mª Carmen Lorente Pérez, María Inés Núñez Oubiña, Serafín Quintá Caamaño, María Teresa Rodríguez González e Néstor Rodríguez Pallares.

Os pontevedreses e visitantes que se acheguen ata a Casa da Luz atoparanse obras de temática, en xeral, realista e pintadas na súa maioría ao óleo, aínda que algúns dos artistas exploran outras técnicas e temáticas. Os cadros expostos inclúen desde bodegóns a pinturas mariñas, retratos, paisaxes ou flores.

A inauguración congregou este luns a varias decenas de persoas no céntrico local da praza da Verdura. Os asistentes puideron gozar das obras expostas e da música da estudante Laura Pozaco Rodríguez ao violín.

A moza violinista interpretou para os asistentes versións do rock barroco do grupo Coldplay 'Viva a Vida', da banda sonora de 'A Vida é Bela', da canción popular italiana 'Bela ciao', adoptada como un himno da resistencia antifascista, e, xa a pedimento do público como bis, o tango 'Por una cabeza' de Carlos Gardel.

As persoas interesadas poderán visitala ata o próximo 30 de setembro na Casa da Luz en horario de luns a sábado, de 09.30 a 14.00 e de 16.30 a 20.30 horas e os domingos e festivos de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas.

