O Cineclube estrea o mes de decembro con 'Trote', de Xacio Baño

Non hai descanso para os afeccionados ao cinema na capital. Despois da sólida oferta audiovisual da que puidemos desfrutar no Culturgal, o Cineclube de Pontevedra volve á carga coa súa programación para o mes de decembro. E para iso, o próximo luns 2 de decembro proxectará 'Trote', de Xacio Baño, á hora e lugar habituais: ás 20.30 no Teatro Principal cun prezo de entrada de dous euros.

'Trote' transpórtanos a un dobre momento, un reencontro familiar tras unha traxedia durante os días nos que se celebra a rapa das bestas. Carme, a súa protagonista, comeza a cuestionarse o seu futuro cando o regreso do seu irmán maior evidencia o seu rol servizal na familia. Unha sensación que discorre paralela á natureza animal dos cabalos por escapar dos deseos humanos. Atopámonos ante a ópera prima de Xacio Baño, o seu director e unha das voces máis prometedoras do panorama audiovisual galego, que firma unha cinta de minimalismo narrativo na que os silencios e as accións cotiás tansmiten o estado no que se atopan os seus protagonistas.

Ficha

Título: Trote

Director: Xacio Baño

Ano: 2018

País: España

Duración: 83 minutos

Idioma: Galego