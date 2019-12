Quique González actuará no Pazo da Cultura en xaneiro na apertura do novo ciclo de 'Voices'

Quique González © Fernando Maquieira - Foto promocional de Quique González

O músico Quique González será o encargado de abrir o ciclo 'Voices' en 2020 cun concerto que está previsto que se celebre o 25 de xaneiro ás 21.00 horas no Pazo da Cultura de Pontevedra.

'Las palabras vividas' é o último traballo do músico madrileño, que presentará na cidade do Lérez. Trátase dunha obra inusual na que Quique González enfróntase a un dos maiores obxectivos da súa carreira, asumindo como propia a voz do seu amigo e poeta Luís García Montero recollendo os seus pensamentos, preocupacións e vivencias.

Un dos temas máis destacables é 'Todo se acaba', unha canción de seis minutos de duración e que é un dos principais reclamos do álbum. Ademais, temas como 'El pasajero', ou a luminosidade de 'Salitre', 'A canción do pistoleiro morto' ou 'Bienvenida' atoparanse entre o repertorio que Quique González ofrecerá durante o sábado 25 en Pontevedra en toda unha homenaxe á palabra e á música. González pasará polo auditorio pontevedrés despois de actuar o 24 de xaneiro en Valladolid e antes de viaxar a Sevilla onde o 28 de xaneiro ofrecerá outro recital.

As entradas poñeranse á venda este mércores 11 de decembro a partir das 09.00 horas, a través de Ataquillla ao prezo de 19 euros máis os gastos de xestión. Tamén se poderán adquirir na Casa da Luz ou a través do o teléfono 902 504 500.

Nas próximas semanas darase a coñecer o programa completo do ciclo 'Voices', promovido polo Concello de Pontevedra, que permitirá ver a artistas de nivel internacional ao longo do ano 2020 nos espazos culturais da cidade.