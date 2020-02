Moncho Borrajo fai reir aos seus incondicionais 'a pelo'

Espectáculo 'A pelo' de Moncho Borrajo en Pontevedra © Diego Torrado

Non hai espectáculo de Moncho Borrajo que non teña parada en Pontevedra, e a súa última proposta, titulada 'A pelo', non ía ser menos.

O Auditorio de Afundación acolleu na noite do sábado o evento, congregando aos seguidores incondicionais do cómico.

Durante ao redor de hora e media Borrajo protagonizou un relato da realidade desde un punto crítico e satírico, rozando sempre o límite do correcto e incorrecto politicamente e cunha reflexión sobre as redes sociais.

Todo eles sen grandes artificios e 'a pelo' diante do público, tal e como prometía antes de comezar.

Aos seus 70 anos, o humorista non parece cansar de estar sobre as táboas.