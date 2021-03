Dous espectáculos teatrais levarán o humor e a cultura ao Principal en Semana Santa

Ensaio da obra ‘32 m2’ da compañía ButacaZero © ButacaZero Representación de ‘Slips inside’ da compañía Okidok © Okidok Cartel da obra ‘32 m2’ da compañía ButacaZero © ButacaZero

Coa finalidade de proporcionar ao público alternativas de lecer, seguras e sen saír da cidade, o Concello de Pontevedra programou de cara ás vacacións de Semana Santa dous espectáculos que contarán co humor como denominador común.

A primeira proposta que chegará o sábado 27 ás 20:00 horas no Teatro Principal da man da compañía belga Okidok, un dos grupos máis sorprendentes e creativos do clown europeo actual. Co espectáculo ‘Slips inside’ o público poderá coñecer os personaxes de Pierrot e Marcel a través das interpretacións e codirección de Xavier Bouvier e Benoît Devos. "Pierrot e Marcel teñen corpos de fantasía, corpos de estrelas. Musculosos, elegantes, hábiles, multifacéticos e moi conscientes de tódalas súas incribles cualidades, lánzanse nunha gran demostración dos seus talentos. E Deus sabe que teñen moitos!", indícase no dossier do espectáculo.

A representación dunha hora de duración combina acrobacias imposibles, a esencia do mimo e a beleza da danza con grandes doses de humor.

As entradas están xa a venda online en Ataquilla.com a un prezo de 12 euros máis gastos de xestión, 10 euros no caso de Carné Xove, desempregados e maiores de 65 anos. E na billeteira física do Principal, de non esgotarse, dende dúas horas antes do inicio da función.

A segunda proposta teatral que chega ao escenario do Principal contará con dous pases, o mércores 31 de marzo e o xoves 1 de abril, ambos ás 20:00 horas coa obra ‘32 m2’ da compañía ButacaZero.

Creado e dirixido por Xavier Castiñeira e Esther F. Carrodeguas, o espectáculo inspírase no confinamento que vivimos e conta no seu elenco co pontevedrés Xurxo Cortázar e Nuria Gullón, así como a música de Rodrigo Cuevas.

A trama está protagonizada por Xan e Mar, que viven tranquilamente a súa vida antisistema no seu pequeno piso de 32m2. Mar traballa todo o día fóra da casa e Xan limpa, cociña, frega, vai ao supermercado, e, de tanto en tanto, le o seu xornal favorito: un de 2003. Pero un día, o mundo esmendréllase. Xan fica atrancado na claraboia e no supermercado non hai papel hixiénico. A xente di que é todo culpa dun Virus. Resulta todo tan raro que non lles queda máis remedio que poñer a tele, agochada quen sabe onde dende quen sabe cando. Nada máis prendela, o Presidente dá unha nova inclasificable: está prohibido ir a traballar. Mar non dá creto. Así arranca esta peza de teatro que os seus creadores cualifican como "do absurdo", en paralelo a todas as situacións que vive esta parella tras ser decretado o Estado de Alarma.

'32m2' é un enredo co que todo o público se poderá sentir identificado, pois "todos mercamos un chisco máis de papel hixiénico do habitual , todas aplaudimos puntuais ás 20 horas, e finalmente acabamos por descubrir a merda que tiñamos debaixo das propias alfombras", apuntan desde a dirección.

As entradas están xa a venda online en Ataquilla.com a un prezo único de 12 euros máis gastos de xestión. E na billeteira física do Principal, de non esgotarse, dende dúas horas antes do inicio da representación.