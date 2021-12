Á venda as entradas do tradicional Concerto de Aninovo

Xa están a venda as entradas para o tradicional concerto de Aninovo da Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra. Celebrarase, como cada ano, no Auditorio do Pazo da Cultura o 1 de xaneiro.

Con aforo limitado para cumplir coas medidas sanitarias, ofertará dous pases para poder chegar ao máximo de público posible.

No escenario estarán preto de 50 músicos e músicas, que baixo a dirección de Roberto Baltar, interpretarán fragmentos da obra maestra de Bizet, acompañada pola mezzosoprano Nuria Lorenzo, onde se poderá gozar da beleza das melodías e instrumentacións de Carmen, un dos mellores libretos de ópera da Historia.

Ademais, haberá unha segunda parte inspirada na paisaxe Vienesa, onde soarán valses e polcas, interpretadas con artístico esmero e coa colaboración do prestixioso Ballet de Galicia, baixo a dirección do coreógrafo Diego Landín. Un conxunto impecable que rematará co palmeo do público neste primeiro espectáculo cultural do ano.

As entradas están á venda en Ataquilla a partir de 12 euros máis gastos (10 euros para estudantes, maiores de 65 e desempregados) nas zonas C e D e acadarán un prezo máximo de 15 euros máis gastos nas zonas A e B na entrada xeral e de 12 euros máis gastos na entrada bonificada.