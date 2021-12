Concerto do tenor Manuel Gómez Ruiz acompañado ao piano por Antonio Galera

Este luns, a Sociedade Filarmónica de Pontevedra pechará o primeiro trimestre da súa tempada 2021-2022 cun concerto que estará a cargo do tenor Manuel Gómez Ruiz acompañado ao piano por Antonio Galera. O concerto terá lugar no Pazo da Cultura e dará comezo ás 20,30 horas.

Manuel Gómez debutou coa estrea berlinés da zarzuela A Revoltosa, produción da Komische Oper Berlin no Hebbel Theater. Cantou en numerosas salas europeas, entre elas o Auditorio dei Roma, a Konzerthaus e Komische Oper de Berlin, Teatro Principal e Auditorio de Zaragoza, Teatro Pérez Galdós e Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, Teatro Campoamor de Oviedo, Auditorio de Tenerife, Baluarte de Pamplona, Teatro Arriaga e Palacio Euskalduna de Bilbao, Teatro Principal de Santiago de Compostela, Laeiszhalle de Hamburgo, Muziekgebouw de Ámsterdam, Auditorio Víctor Villegas de Murcia e Teatro Real de Madrid, e coa Orquestra Filarmónica de Gran Canaria, Filarmónica de Málaga, Hamburger Symphonilker, RIAS Jugendorchester Berlín, Lauten Compagney, Sinfónica de Zaragoza, Oviedo Filharmonía, Sinfónica do Principado de Asturias, Sinfónica de Bilbao, Sinfónica de Tenerife, Sinfónica de Madrid, Camerata de Murcia e Musica Florea Praga.

O pianista Antonio Galera actuou, entre outros, na Sáelle Cortot de París, Chapelle da Trinité de Fontainebleau, Zhong Shan Hall de Taipei, Steinway Hall de Nova York, Society of the Four Arts de Palm Beach, Teatros da Canle de Madrid, Palau da Música de València, Palau de lles Arts, Auditorio ADDA de Alacante, Cartuxa de Valldemossa e o Auditorio de Zaragoza.

Manuel Gómez Ruiz e Antonio Galera ofrecerán en Pontevedra o seguinte programa: Á amada afastada, de Beethoven; Cinco lieder, de Schubert; e O amor do poeta, de Schumann.