Preto de 200 especialistas analizarán novas tendencias en xestión no encontro de Conservación e Restauración

Profesionais e estudantes relacionados coa museoloxía e a conservación de bens patrimoniais participarán este xoves 24 e o venres 25 de novembro do XI Encontro de Conservación e Restauración.

Nesta ocasión tratarase a conservación preventiva analizando o deseño e a xestión das salas de reserva. Na cita coincidirán profesionais de museos, entidades públicas e empresas dedicadas á conservación e restauración, ademais de estudantes, todos eles procedentes de diversas localidades de España e Portugal.

O Museo e a Deputación de Pontevedra organizan estas xornadas en colaboración coa Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia. Este encontro responde o aumento de atención ás reservas de colección por parte dos museos, unha cuestión relacionada cos espazos de almacenamento que precisan unha boa dotación e organización.

Entre outros relatores figuran Bart Ankersmit dá Axencia do Patrimonio Cultural dos Países Baixos e de Hélène Anton, do Centro de Conservación e estudo de Lorraine (Francia), que achegarán a súa visión sobre as iniciativas que se desenvolven en determinados páises europeos.

Tamén se coñecerán as fórmulas de museos como o Reina Sofía, o Museu d'Historia de Barcelona, o Arqueolóxico de Alacante ou o Museo de Málaga, entre outros. Durante este encontro, os asistentes terán a oportunidade de coñecer mellor as instalacións pontevedresas cunha visita á colección permanente no Edificio Castelao e outra ao convento de Santa Clara, que se converterá no sétimo edificio do Museo en breve prazo de tempo.

O programa iníciase ás 09.30 horas do xoves 24 coa intervención de Lidia Font, responsable de Conservación preventiva e restauración do Museu d'Historia de Barcelona.