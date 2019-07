O Arxil evita viaxar a Canarias e medirase a galegos, asturianos, vascos, rioxanos, leoneses e madrileños

O Arxil xa coñece aos seus rivais da próxima tempada. A comisión delegada da Federación Española de Baloncesto confirmou este mércores a composición dos grupos da liga Feminina 2 para a tempada 2019-2020 na que o Arxil medirase a equipos de Galicia, Asturias, País Vasco, Castela e León, A Rioxa e Madrid.

"É un grupo bastante homoxéneo no que calquera pode gañar, hai que esperar á confección das persoais pero haberá seis equipos favoritos e o resto teremos que pelexar cada partido", declarou o presidente do Arxil, Lino Vázquez, quen se mostrou "moi contento coa confección do grupo" porque evitan viaxar ás illas. "Só temos tres saídas longas ao País Vasco e cinco a Madrid, o resto estamos a catro horas, algo que é moi importante no aspecto económico e físico", puntualizou o dirixente.

Aínda que a tempada non empeza ata o 5 de outubro, no Arxil esperan pechar pronto o capítulo de renovacións e comezar a preparar unha pretemporada para chegar no mellor estado de forma posible ao comezo da liga.

A composición do grupo A da Liga Feminina 2 queda integrada polos galegos Arxil, Cortegada, Celta e Baxi Ferrol; o Avilés, de Asturias; o Aros, de León; os vascos Ibaizábal e Barakaldo; o Añares, da Rioxa; e o Pozuelo, Canoe, Leganés, Estudantes e Alcobendas, de Madrid. No grupo B quedan os cataláns, navarros, canarios, murcianos e andaluces.