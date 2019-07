Dinamarca cae ante Islandia e dá emoción ao grupo D do Mundial júnior de balonmán

Partido entre Islandia e Dinamarca do Mundial Júnior de Balonmán © Cristina Saiz Partido entre Islandia e Dinamarca do Mundial Júnior de Balonmán © Cristina Saiz

Conclúe o quinto día de competición do Mundial Júnior de balonmán. Nesta ocasión, enfrontáronse no Pavillón Municipal de Pontevedra os equipos correspondentes ao grupo D. Por unha banda, Chile e Argentina, seguidos por Islandia e Dinamarca, para terminar co envite entre Noruega e Alemania.

Despois de 60 minutos nos que destacou o equilibrio, Islandia terminou por gañar terreo e derrotar a Dinamarca, que, aínda que fixo unha mellor segunda parte (12-13 nos segundos 30 minutos), non conseguiu igualar o marcador e moito menos levar o partido (25-22).

Co mesmo resultado terminou o Chile-Arxentina, no que os primeiros, apoiados nun mellor xogo ofensivo que xeraba maior efectividade para portería, conseguiron terminar con vantaxe (25-22).

Finalmente, Alemaña impúxose con solvencia a Noruega, que se foi ao descanso catro goles por baixo, unha renda que só aumentou durante a segunda metade, ata acabar cun xx-xx a favor dos xermanos.

Doutra banda, no pavillón As Travesas Arena de Vigo, medíronse os cadros do grupo B: en primeiro lugar, Australia e Nigeria, seguidos por Egipto e Corea e, finalmente, ás 21:00 horas, Suecia e Francia.

Australia recibiu un duro correctivo por parte de Nigeria, que xa gañou unha vantaxe importante durante o primeiro tempo e que terminou por derrotar aos australianos por máis de dez goles (21-35).

Pola súa banda, Exipto gañou a Corea cun axustado 38-36 despois dun partido moi igualado no que, ao final, os exipcios conseguiron tirar dunha maior efectividade e levar, así, o partido.

Os Hispanos mediranse, este domingo nas mencionadas instalacións viguesas, a Japón. Será o último partido da xornada (21:00).

Consulta as actas dos partidos da xornada.