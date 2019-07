Tono Campos consegue o primeiro ouro para España no Europeo de Piragüismo Maratón

A localidade francesa de Decize acolle estes días o Campionato Europeo de Piragüismo Maratón, polo que reuniu a unha gran multitude de deportistas procedentes de 21 países diferentes, entre os que, por suposto, tamén figuran atletas pontevedreses.

Despois da prata conseguida por Tono Campos, do Breogán do Grove, o padeeiro logrou non só a súa segunda medalla da cita, senón a primeira de ouro para España na modalidade de canoa de categoría absoluta. O podio completárono o checo Brezina e o húngaro Laczo.

Este xoves, foi a quenda das probas correspondentes ás categorías júnior e sub-23 (tanto kaiak como canoa), na que tomou parte Joaquín Iglesias, do Verducido, xunto a Alejandro Moreno. Cunha marca de 01:35:53.29, conseguiron unha segunda prata por detrás dos daneses Pedersen e Runholm. Sumando, así, a quinta medalla española na competición.

O sábado, pola súa banda, desenvolvéronse as probas absolutas individuais, nas que colleu a testemuña Jenifer Casal e Tono Campos, que conseguiu o mencionado ouro, ambos na modalidade de canoa. Ao redor das 9:00 horas, comezou a carreira correspondente a C1, na que Casal non conseguiu subirse ao podio, finalizando en sexta posición, seguida pola tamén española Cristina San Juan. A gañadora da mesma foi a ucraína Babak.

Este domingo a competición chegará ao seu fin coas probas dobres, onde competirán Óscar Graña xunto a Jose Sánchez, do Kayak Tudense, Campos e Diego Romero, ademais de Tania Álvarez, do Breogán, xunto á lucense Tania Fernández, en K2.

Consulta os resultados do Europeo de Piragüismo Maratón 2019.