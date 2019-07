Marín corre en homenaxe a Manuel Rosales

Oitava edición da carreira +10 Manuel Rosales de Marín © Diego Torrado Oitava edición da carreira +10 Manuel Rosales de Marín © Diego Torrado

As rúas da localidade de Marín acolleron, este sábado, a xa tradicional carreira +10 Manuel Rosales, que este ano celebrou o seu oitavo aniversario. Como xa é habitual, o arco da Escola Naval Militar foi o punto de saída e entrada da proba, que contou con preto de 530 corredores adultos e máis de 280 menores.

Os participantes tiveron que completar dúas voltas ao percorrido, que partía da Alameda para dirixirse cara á Avenida de Ourense (en sentido Bueu). Despois de facer a entrada ás instalacións navais, debían chegar ata o espigón e saír, a continuación, cara ao mercado, Comisaría de Policía Nacional e encamiñarse hacia Cantodarea por, de novo, a Avenida de Ourense para regresar ao punto de partida. Facendo un total de 10 quilómetros polas rúas da vila.

A proba comezou ás 22:00 horas, polo que anoiteceu durante a mesma, algo que atrae aos corredores para inscribirse, ademais de espertar curiosidade nun bo número de viandantes e interesados.

A entrega de premios realizouse ao redor das 23:45 horas na Alameda de Marín, onde foron galardoados os tres primeiros clasificados de cada categoría. Joselyn Brea foi a primeira muller en cruzar a liña de meta despois de 36 minutos e 26 segundos, seguida por María del Rosario Figueroa, que o completou en 40 minutos e 5 segundos. A terceira praza pertence a Ángeles Castro (41:00). Romaric Forques non só terminou primero do grupo masculino, senon que tamén logrou o récord do circuito. Álvaro Prieto fixo o seu, terminando en 32 minutos e 39 segundos. A continuación, chegou José Manuel Lojo, que o fixo en 33 minutos e 35 segundos. O bronce foi para Vicente Pombal (34:26).

Previamente á carreira grande da xornada, celebráronse outras pensadas nos corredores de categorías inferiores, onde estes tamén puideron tomar parte na actividade que homenaxea a Manuel Rosales. Estas comezaron ao redor das 20:30 e contaron cun traxecto máis reducido que a anterior.

Ademais, ao longo da tarde, os asistentes puideron gozar de diferentes atraccións pensadas nos nenos, concertos para amenizar a cita e diversas exhibicións.

Consulta os tempos da carreira aquí.