O piragüismo pontevedrés, ao asalto dunha praza para os Xogos Olímpicos en Hungría

Antía Jacome e Patricia Coco durante unha competición © Fegapi Carolina García durante unha competición © Fegapi Teresa Portela durante unha competición © Fegapi

Queda menos dun ano para que se acenda o pebetero olímpico de Tokio e os deportistas están xa metidos de cheo na procura dun billete para a competición máis esperada do mundo deportivo. Na cidade húngara de Szeged, entre o 21 e 25 de agosto, celébrase o campionato do mundo de piragüismo sprint coas derradeiras prazas para os Xogos Olímpicos en liza. Alí estarán oito padeeiros da comarca de Pontevedra e Arousa.

Á fronte da delegación galega, que acode a Hungría con once padeeiros e unha media de idade de 22 anos, está Teresa Portela, que busca o paso aos seus sextos xogos olímpicos na modalidade de K1-200. Para cumprir esta fazaña, a piragüista do UCAM Murcia, debe terminar entre as cinco primeiras clasificadas.

Para facer realidade o soño de clasificarse para os seus primeiros Xogos, a kayakista pontevedresa Carolina García terá que terminar tamén entre as cinco mellores. Un reto maiúsculo para a padeeira do EP Ciudad de Pontevedra, que debuta no K1-500 no seu segundo ano en categoría absoluta enfrontándose a rivais da talla de Danuta Kozak ou Lisa Carrington.

A súa compañeira de equipo, Antía Jácome, tentará facer o propio no C2-500 xunto á valisoletana Patricia Coco. Para logralo deberán acabar entre as oito primeiras, aínda que a pontevedresa xa ten asegurada a súa presenza nos Xogos no C1-200.

Outra dupla que ten como meta a clasificación para Tokio 2020, son os padeeiros do CP Poio, Sergio Vallejo e Adrián Sieiro. A parella leva varios anos adestrando xuntos e cultivando éxitos, o seu salto ao centro de alto rendemento de Sevilla serviulles para mellorar aínda máis o seu rendemento sobre a canoa. Agora aspiran ao podio no mundial, aínda que con terminar entre os oito primeiros bastaríalles para competir na capital nipoa na modalidade de C2-1000.

A grovense Natalia García tamén acudirá a Szeged coa ilusión de clasificarse, xunto ás súas compañeiras do K4-500, á súa primeira cita olímpica. Para logralo deben concluír entre as dez primeiras. Os arousáns Tono Campos e Iago Monteagudo participarán tamén no campionato en busca dun novo título mundial para o piragüismo galego.

AO MUNDIAL DE MARATÓN

O campionato de españa de piragüismo maratón disputado esta fin de semana en Pontevedra repartiu tamén numerosos billetes para o mundial que se disputará en China no mes de outubro. Alí estarán as pontevedresas Jenifer Casal ( C1) e Raquel Rodríguez ( C1), ademais de Óscar Graña (C2). Tamén participarán na cita mundialista Tono Campos (en C1 e C2), Diego Romero ( C2) e Tania Álvarez ( K2).