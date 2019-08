O campionato galego de triatlón reunirá en Pontevedra a máis de 550 deportistas

Presentación do campionato galego de triatlón no Concello de Pontevedra © Mónica Patxot

Pontevedra volverá converterse, unha vez máis, na capital do tríatlon. A décimo novena edición do trofeo Cidade de Pontevedra, que este ano será ademais campionato galego de tríatlon e paratriatlón, celebrarase na cidade do Lérez o sábado, día 24, coa participación de máis de 550 deportistas, 160 deles con licenza profesional.

Aínda que o prazo de inscrición manterase aberto ata este martes, xa confirmaron a súa presenza triatletas da talla de Pablo Dapena, Saleta Castro ou Susana Rodríguez Gacio. O campionato disputarase na modalidade sprint na contorna do Puente dos Tirantes, o campus universitario e a avenida de Uruguai, na que estará instalada a meta. "A primeira das transicións farase na ponte dos tirantes", revelan desde a Federación unha das novidades do evento.

Haberá seis probas, as de categoría elite partirán ás 18.15 horas, a carreira feminina; e ás 19.15 horas, a masculina. A primeira non será competitiva e está deseñada para menores de entre 9 e 12 anos, que completarán unha carreira de 100 metros a nado e 500 a pé. Logo, ás 15 horas, terá lugar a minispront, con 300 metros a nado, 10 quilómetros en bicicleta e 2,5 a pé. Ás 15.45 horas sairá a proba popular, coa distancia propia da modadlidad sprint (750 metros de natación, 20 quilómetros de ciclismo e 5 quilómetros de carreira a pé).

O tramo de natación realizarase entre o pantalán do Puente dos Tirantes e a ponte peonil, o circuíto ciclista discorre entre a avenida de Compostela e o campus universitario; mentres que a carreira a pé realizarase pola Illa dás Esculturas e a avenida de Uruguai.

O evento foi presentado esta mañá no Concello polo presidente da Federación Galega de Tríatlon, Gonzalo Triunfo; o secretario xeral para ou Deporte, José Ramón Lete Lasa; e o concelleiro de Deportes, Tino Fernández. "Pontevedra non descansa e alégrome de que non o faga", dixo Lete Lasa para eloxiar a capacidade organizativa da cidade. Neste sentido, Fernández destacou que Galicia e a provincia de Pontevedra conta "cos mellores triatletas do mundo" e Triunfo explicou que a Federación se está centrando máis na mellora da organización de eventos máis que na procura de novas competicións, debido a que hai eventos case todas as semanas.