O Arxil reestrutura a súa pretemporada tras os cambios na Copa Galicia

O cambio de formato da Copa Galicia, que pasa dun sistema de eliminatorias directas a un de liguiña entre todos os equipos da liga Feminina 2, obrigou á dirección deportiva do Arxil a modificar o calendario de partidos de pretemporada previsto inicialmente.

O equipo que preside Liño Vázquez disputará cinco encontros amigables, catro deles no CGTD, antes de empezar a competición oficial. O 10 de setembro debutarán en Copa Galicia contra o Baxi Ferrol. Catro dís despois mediranse ao Celta e o día 18 visitarán ao Cortegada. Se se clasifican, xogarán a final en Ferrol #ante o Ensino de Lugo, de Liga Feminina 1.

No referente aos encontros estritamente amigables, as verdes recibirán en casa o sábado 21 de setembro ao Queixos Pastor de Zamora ás 20.45 horas. Un partido que servirá para realizar a presentación oficial da nova tempada. A precampaña concluirá o día 27 recibindo ao Carmelitas de Ourense no CGTD.

"Xogar cinco encontros, catro en casa, vai vir moi ben para adaptarnos á pista do CGTD, que será onde debutaremos o 5 de outubro ante o Celta", declarou o presidente, Liño Vázquez.