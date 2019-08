A segunda Bandeira de Bueu reúne as mellores traiñeiras de España

As mellores traiñeiras de España reuniranse en Bueu este sábado para disputar a segunda edición da Bandeira Concello de Bueu. A regata comezará ás 18 horas e os participantes terán que completar un percorrido de 5.556 metros mediante o sistema en liña, divididos en catro longos e coa realización de tres ciabogas.

O evento, que se presentou esta mañá no Concello de Bueu, contará coa presenza das doce embarcacións que compoñen a liga Eusko Label, a máxima competición de traiñeiras a nivel estatal. A composición das quendas realízase en base á clasificación xeral da liga. Na primeira quenda tomarán o saída Estaleiro Repsol Electricidade e Gas, San Pedro, Lekittarra Elecnor e Kaiku; na segunda, Cabo, Ondarroa Cikautxo, Urdaibai Avia e Donostiarra; e na terceira e decisiva rolda farano Zierbena Baías de Bizkaia, Santurtzi Iberdrola, GO fit Hondarribia e Orio Babyauto.

"É un orgullo volver ter a oportunidade de acoller de novo este evento que xa celebramos non 2014 e que supón unha combinación perfecta entre deporte e espectáculo do remo”, declarou o rexedor de Bueu, Félix Juncal, durante a presentación do evento.