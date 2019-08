O Pontevedra quere tinguir A Malata de granate

O Pontevedra comezou a preparar este luns o seu segundo partido de liga. Desde o máis alto da táboa clasificatoria, despois de derrotar ao Coruxo en Pasarón na estrea ligueira, os granates mediranse o vindeiro sábado na Malata ao Racing de Ferrol. O club quere dar continuidade á boa sintonía xerada entre equipo e bancada coa organización dunha viaxe para afeccionados á cidade departamental.

O prezo por persoa é de 20 euros e inclúe transporte de ida e volta en autobús e a entrada ao estadio. Os interesados poden pasar polas oficinas do club no estadio de Pasarón para reservar a súa praza.

LÍDERES

Tras a disputa da primeira xornada de competición, o Pontevedra sitúase no máis alto da táboa clasificatoria empatado co San Sebastián de los Reyes. Ambos os conxuntos derrotaron aos seus rivais, Coruxo e Racing de Ferrol, por dous goles a cero. Só Peña Deportiva e As Palmas Atlético conseguiron anotar máis goles, pero ao encaixar 3 e 2 goles respectivamente teñen un saldo inferior ao dos granates e madrileños, que foron capaces de deixar a súa portería a cero. No extremo oposto da clasificación atópase o Racing, que é o primeiro pechacancelas da competición.