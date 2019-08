Adrián Mouriño causa baixa no Pontevedra e deixa ficha libre para Alfredo Mejía

O rumor que sinalaba a Adrián Mouriño como candidato principal a deixar a súa ficha libre e abandonar a disciplina do Pontevedra fíxose realidade nas últimas horas da noite deste venres cando o club granate fixo oficial o acordo co futbolista do Porriño nun breve comunicado a través das súas redes sociais no que indicaba "O club chega a un acordo con Adrián Mouriño para a súa saída. Moitas grazas por todo este tempo. Desexámosche a mellor das sortes sexa cal sexa o teu destino. Sempre formarás parte da historia granate!".

Desde o anuncio da fichaxe do hondureño Alfredo Mejía sabíase que o Pontevedra necesitaba liberar unha ficha, ao ter completo a cota de xogadores maiores de 23 anos, e todos os tiros apuntaban a Mouriño, que xa a pasada tempada tivo que deixar o club para completar campaña cedido no Rápido de Bouzas.

Tras esa cesión, Mouriño regresou á disciplina granate, realizando a pretempada ás ordes de Luismi, pero ao parecer non entraba nos plans do técnico, polo que foi o elixido para abandonar Pasarón.

Pendente de buscar destino, aínda que con varias ofertas sobre a mesa tanto de Segunda B como de Terceira División, o que é seguro é que Mouriño deixa pegada na afección granate, que lle tiña como un dos seus xogadores preferidos, sendo peza fundamental tanto no ascenso do equipo pontevedrés a Segunda B como na permanencia agónica conseguida hai pouco máis dun ano ao derrotar ao Atlético de Madrid B a domicilio na última xornada de liga.