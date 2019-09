Remontada no desconto dun Pontevedra que castiga a racanería do Sporting B (2-1)

Partido de liga entre Pontevedra e Sporting B en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Sporting B en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Sporting B en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Sporting B en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Sporting B en Pasarón © Diego Torrado

Épico e agónico. O Pontevedra logrou tres puntos de moito mérito, aínda sen excesivo brillo, pero froito de non baixar os brazos ata o final, logrando remontar no desconto cun golazo de Álex Fernández nun maxistral lanzamento de falta. Previamente, Pedro Vázquez lograra o empate fronte a un Sporting B que se adiantou no único disparo a porta que realizou en todo o partido, limitándose logo a tentar que non se xogase.

Primeiros minutos de tenteo e equilibrio de forzas, cun Pontevedra que dominaba lixeiramente e tiña máis o balón, pero que se atopaba visiblemente máis cómodo con espazos por diante, cando conseguía saír á contra.

Precisamente nunha desas accións romperon as hostilidades e os granates tiveron tres ocasiones consecutivas na mesma xogada, que aínda a tal hora os afeccionados pregúntanse como é posible que o balón non acabase no fondo da rede asturiana. Foi tras un roubo de Nacho López que serviu en profundidade para Álex González. O seu centro chegou ás botas de Álvaro Bustos, quen con todo a favor estrelou o remate no poste. O rexeite quedou para Nacho López, que o tentou pero atopouse cunha soberbia man de Javi Benítez e un balón que buscaba Javi Pazos, pero que a defensa anticipou mandando a corner.

A acción espertou os medos visitantes, na mesma medida que fixo crer ao Pontevedra, quen a partir de aí encerrou aos "yogurines" na súa parcela. Javi Pazos pegoulle ao aire en inmellorable posición, fallando o remate nun centro de Álvaro Bustos, e os de Luismi encadearon lanzamentos de esquina sen demasiado acerto.

Ata que chegou a pausa para hidratación e con ela a primeira mala noticia para os granates, que perdían a Nacho López con molestias nos abdutores da súa perna esquerda, tendo que entrar no seu lugar Santi.

A pausa e o cambio romperon o ritmo dun Pontevedra que renovou o xogo descoidado e o Sporting, que ata entón nin se asomara á área local, atopou petróleo nas costas dun nada contundente Pol Bueso. Foi nun pase filtrado por Garci que deixou só a Bertín ante Edu, para baterlle con comodidade cun disparo raso e cruzado.

Ferido, o Pontevedra careceu de capacidade de reacción e retirouse ao descanso en busca de solucións, incapaz de volver inquietar a meta rival.

Pero o regreso ao campo non serviu para mellorar a decoración. O Pontevedra dominaba, pero era incapaz de crear perigo a un Sporting B que a medida que pasaban os minutos demostraba táboas e oficio impropios para a súa idade, para manexar á perfección ese "outro fútbol" consistente en facer que se xogase o menor tempo posible.

Os asturianos "rascaban" en cada entrada, ante a mirada dun árbitro permisivo, que nin sequera viu falta cando un defensor xixonés partiulle o nariz a Romay, obrigando a Luismi a esgotar cambios con máis de media hora por diante.

Pero nin cos cambios. O Pontevedra entrara en modo "encefalograma plano", incapaz de crear xogo nin oportunidades, facilitando a tarefa defensiva dun Sporting ben armado atrás, que se defendía sen abafos e rabuñaba segundos en cada contacto, simulando lesións inexistentes para conseguir romper o pouco ritmo ao que xa se fora o partido.

Claro que a racanería en fútbol, e máis tratándose de equipos filiais, ás veces ten castigo. O Sporting non tiña empacho en ceder saques de esquina, confiado na súa firmeza defensiva, pero obviando que ante a falta de ideas, as accións a balón parado poden ser un recurso inestimable. Foran ata 12 corners lanzados polos granates (ningún o rival) sen conseguir rematar nin o primeiro, pero no décimo terceiro chegou a luz. Lanzou Álex Fernández, entre Adighibe e Pol Bueso remataron, a defensa desviou, pero o balón foise aos pés de Pedro Vázquez que de volea púxoo na escuadra.

O gol do empate levou o partido ao descontrol, cun Pontevedra que asumiu riscos, e que culminou a remontada, como non, tamén a balón parado. Cos oito minutos de engadido (e quedou curto) que decretou o colexiado, abríase a porta á esperanza. Álex Fernández sería o encargado de traspasala, e de que forma, cun golazo ao transformar unha falta lateral e poñela na escuadra do segundo pau, facendo estalar Pasarón. Xusto castigo para un rañicas Sporting.

PONTEVEDRA CF (2): Edu; Nacho López (Santi, minuto 31), Víctor Vázquez, Pol Bueso, Naveira (Pedro Vázquez, minuto 56); Álex Fernández, Berrocal, Álvaro Bustos, Romay (Adighibe, minuto 60), Álex González; e Javi Pazos.

SPORTING B (1): Javi Benítez; Coto, Villalón, Pelayo, Espeso; Aizpiri, José Gragera; Garci (Gaspar Campos, minuto 80), Pelayo Morilla, César (Javi Cobo, minuto 71); e Bertín (Iván Elena, minuto 87).

Árbitro: Alfonso Vicente Moral (Castela-León), auxiliado nas bandas por Jesús Rodríguez Gonzalo e Carlos Cañinabo Arias. Expulsou con vermella directa ao xogador do Pontevedra, Campillo (minuto 96) estando no banco. Amoestou a Nacho López, Javi Pazos, Víctor Vázquez, Adiguibe e Álex Fernández, no Pontevedra, e a Espeso e Bertín, no Sporting B.

Goles: (0-1) Minuto 36: Bertín. (1-1) Minuto 79: Pedro Vázquez. (2-1) Minuto 90+5: Álex Fernández.

Incidencias: Estadio Municipal de Pasarón (Pontevedra). Uns 2.200 espectadores.

