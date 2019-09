Romay evita o quirófano e volverá aos adestramentos en tres días

Os xogadores do Pontevedra, Nacho López e Jorge Manuel Romay, que se retiraron do terreo de xogo por lesión no último partido disputado polo equipo granate en Pasarón diante do Sporting B foron sometidos este luns ás correspondentes probas médicas para determinar o alcance das súas lesións. Aínda que están pendentes de evolución, ambos os xogadores volverán á dinámica do grupo durante esta mesma semana.

No primeiro tempo do partido, Nacho López sentiu unha picada no isquio da súa perna dereita que lle obrigou a abandonar o partido. "Boa evolución, pendente de estudo ecográfico correspondente ás 48 horas seguintes", recolle o parte médico difundido polo club.

O estado de Romay tampouco é tan grave como parecía nun primeiro momento. O xogador sufriu un forte golpe no nariz ao golpear a súa cabeza contra a dun rival que lle provocou unha "fractura aberta dos ósos propios do nariz con importante desprazamento", recolle o informe do médico. Tras a exploración radiográfica practicada este luns, "compróbase boa aliñación de ósos en fractura". Ademais no control realizado polo otorrino "apréciase redución da fractura correcta, con desalineación leve da á dereita, que se reduce sen cirurxía", detallan. O coruñés reincorporarase aos adestramentos co grupo o vindeiro xoves.