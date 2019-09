Luismi pide tranquilidade e fuxir do nerviosismo para acabar coa mala serie

Partido de liga entre Pontevedra e Atlético Baleares en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Atlético Baleares en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Atlético Baleares en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Atlético Baleares en Pasarón © Diego Torrado Partido de liga entre Pontevedra e Atlético Baleares en Pasarón © Diego Torrado

O Pontevedra prepara o partido da próxima xornada fronte ao Oviedo B coa convicción de frear un refacho de dúas derrotas consecutivas. No vestiario granate son conscientes da importancia do choque, pero desde o corpo técnico prefiren huír do nerviosismo e fan un chamamento á tranquilidade.

"O que vai facer boa tempada é o que mantén a calma. Non queremos a terceira derrota seguida para que haxa tranquilidade e confianza no traballo que estamos a facer", confesa o adestrador, Luismi Areda.

A pesar da mala serie do equipo, o preparador vigués prefire evitar as mensaxes alarmistas que comezan a asolagar as redes sociais. "Levamos cinco xornadas, non hai que volverse tolos. Isto é unha carreira de fondo. Cando un equipo traballa e vese que no campo fai cousas ben con balón e sen balón hai que confiar. Ninguén nos pasou por encima", remarca.

Tampouco está preocupado o técnico polas ocasións de gol desperdiciadas polos seus nos últimos partidos. "O equipo ten gol", asegura Luismi mencionando a xogadores de contrastada capacidade anotadora como Álvaro Bustos, Javi Pazos, Adighibe, Pedro Vázquez ou Romay, que "desde segunda liña pode facer os seus goles".

Neste sentido referiuse á seca que atravesa o dianteiro nixeriano que chegou este verán a Pasarón e sobre a que el mesmo se pronunciou nas súas redes sociais cunha mensaxe de paciencia. "Os dianteiros viven do gol e senón o fan métense máis presión, pero non o vexo desquiciado. Ademais de marcar, teñen que facer outro traballo. Se tamén dan asistencias ou xeran espazos para os seus compañeiros, moito mellor", explica Areda.

IF GOD IS MAKING YOU WAIT, BE PREPARED TO RECEIVE MORE THAN WHAT YOU ASKED FOR. WE KEEP PUSHING pic.twitter.com/yTnROUGfX8 — Adighibe (@uzoadighibe) September 23, 2019

Tampouco se sente cuestionado o adestrador granate, quen pon en valor o traballo dos seus xogadores no último partido disputado en Pasarón.

"Se fago unha análise frío, o Pontevedra mereceu gañar. O equipo tería mérito para facer que o líder da categoría, co orzamento e plantel que ten, non parecese tan forte como aparentaba", recalca o adestrador vigués, quen asegura que hai diferentes maneiras de caer e prefire "perder agora así porque sei que a longo prazo nos vai a dar máis vitorias que derrotas".

Neste sentido, tamén valorou o temor do Atlético Baleares a perder, que nos últimos minutos plantou unha defensa de cinco porque "vían que perdían ese punto que tiñan".

CAMPILLO, ÚNICA BAIXA

Para a próxima visita ao filial do Oviedo, só haberá unha baixa no persoal. A de Campillo que padece "unha rotura fibrilar de grao 1 no bíceps femoral esquerdo. Seguirá tratamento médico e rehabilitador", recolle o comunicado dos servizos médicos granates. "Terao dez ou quince días fóra", engadiu Luismi.

Pola contra, o lateral Nacho López xa deixou atrás os problemas musculares que lle impediron participar nas dúas últimas xornadas. Tamén segue collendo ritmo de competición o hondureño Mejía. "Está a facer traballo extra e cada vez está mellor. Con balón xa se lle ve con outro ritmo. Estamos contentos porque é un futbolista que o trouxemos para que nos achegue. Primeiro hai que poñelo ben fisicamente e xa logo terá opcións de xogar", matiza o adestrador.

Outro que tampouco está a gozar de moitos minutos neste arranque ligueiro por problemas físicos e decisións técnicas é o extremo Javi López. "Vén de sete meses parado, necesita coller forma, confianza e ritmo de entrenos. Vai achegar moito, pero necesitamos tempo. Aínda non foi o seu momento, que vai chegar seguro", explica Luismi.

Un que xa está asentado na posición de lateral esquerdo é Álex González. "Dános esa tranquilidade e estabilidade para xogar balón e incorporarse ao ataque. Tamén ese grao de experiencia e madurez que necesitamos agora mesmo para esa posición. Esta rendendo a bo nivel e hai que aproveitar o seu bo momento de forma", sinala o técnico.

Pola contra, a participación de Jaouad Erraji no flanco contrario vea como "circunstancial" e pide tempo para que a última incorporación mostre o seu verdadeiro nivel. "Aos poucos vainos a dar máis, ten potencial", asegura o adestrador do Pontevedra.