O Teucro consegue os dous puntos ante un Torrelavega moi nervioso en ataque (28-30)

O Teucro desprazouse esta fin de semana a Cantabria para plantarlle cara a un dos favoritos ao ascenso a Asobal, o Torrelavega. Foron 60 minutos de incerteza e tensión por parte de ambos os conxuntos que viron como as boas intervencións do gardameta teucrista, Edu Salazar, fixeron que o resultado se decantase para o equipo visitante e con iso, a suma de dous novos puntos para seguir pelexando en liga (28-30).

O partido comezou mal para o Teucro que vía como os locais se afastaban no marcador e mantiñan unha lixeira vantaxe de 2-3 tantos durante o primeiro cuarto de hora. Foi no minuto 17 cando o conxunto de Pontevedra logrou igualar o marcador cun lanzamento de Iván Martínez (7-7), único empate en toda a primeira metade.

Tras iso, os de Luís Montes viron como, despois dun tempo morto pedido polo adestrador local, o Torrelavega volvía afastarse no resultado mantendo a mesma dinámica que no primeiro cuarto de hora de partido pero, a falta de 5 minutos para ir ao descanso, o Teucro empezou a animarse e a acertar nos lanzamentos. Desta maneira, conseguiu reducir a diferenza no resultado para irse ao descanso cunha diferenza dun gol (15-14).

A segunda parte foi totalmente diferente. Durante os primeiros 4 minutos ambos os equipos cometeron graves erros en ataque que provocaron que só se anotasen dous lanzamentos, un para cada un.

Ante este mal comezo, foi o equipo de Pontevedra o que decidiu tomar as rendas e para darlle a volta ao partido e así lograr unha diferenza de 2-5 nos primeiros 10 minutos desa segunda metade (17-19). Con esa lixeira vantaxe que mantiña ao Teucro por diante, o nerviosismo podíase notar nos xogadores locais que vían como as intervencións do gardameta visitante impedían que os lanzamentos atravesasen a liña de gol e desta maneira, os visitantes lograban o seu primeiro colchón de tres goles (18-21).

Con todo, esa alegría non durou moito tempo aos de Luís Montes, xa que, despois de tres ataques fallados, o Torrelavega recortou diferenzas e de novo, empatou o encontro no ecuador da segunda parte (22-22).

Finalmente, o partido decidiuse nos últimos 10 minutos con claro protagonismo do porteiro teucrista, Edu Salazar. Cun novo empate, esta vez a 25, as intervencións do gardameta foron determinantes para que o Teucro conseguise estar por diante no electrónico nos últimos compases de encontro e desta maneira, levar os dous puntos Pontevedra (28-30).

