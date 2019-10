Goleada do Arosa na súa visita a Paiosaco (0-4)

Partido dominado polo Arosa o disputado esta fin de semana en Paiosaco. Os de Vilagarcía empezaron o encontro da mellor maneira posible, cun gol no minuto un.

Despois de que o árbitro dese comezo ao partido, o Arosa realizou unha boa xogada pola banda dereita que acabou nun centro que Rober encargaríase de rematar cara ao interior da portería do Paiosaco. Tras o gol, os de Simón Lamas seguían buscando a portería de Rama e de novo, Rober mandou o balón á rede no minuto 4.

Co 0-2 no marcador en tan só 4 minutos, os locais non tiñan máis remedio que abrir o xogo e buscar o empate. A primeira chegada á portería do cadro visitante foi no minuto 17 cun remate de cabeza que se foi fóra por moi pouco e novamente, no minuto 29, o Paiosaco gozaría doutra oportunidade pero un enorme Manu Táboas pararía o disparo do rival.

No momento no que os de Juan Riveiro estiveron máis preto de reducir a distancia no marcador, unha maxistral xogada de combinación do Arosa culminada por Pedro Beda cun remate raso, acabaría en novo tanto para o equipo de Vilagarcía.

Despois do descanso, parecía que o Paiosaco buscaba o gol. Foi cun tiro desde fóra da área no minuto 55 e cunha chegada polo centro no minuto 81 que finalmente acabaron nas mans de Manu Táboas.

Pero antes da última ocasión de gol dos locais, o Arosa marcou o cuarto e último tanto do partido. Un roubo de balón de Javi Otero no campo rival, o xogador arousán marchouse en velocidade para posteriormente sortear a saída do porteiro e finalmente marcar a porta baleira no minuto 67.

Con este resultado, o Arosa leva os tres puntos a Vilagarcía e colócase cuarto na clasificación con 16 puntos.

Consulta a acta do partido UD Paiosaco-Arosana seguinte ligazón.