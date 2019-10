O TM Monte Porreiro cae ante o Híspalis e suma a súa primeira derrota desta tempada (4-0)

O Visit Pontevedra desprazouse esta fin de semana a Sevilla para disputar o terceiro encontro de Superdivisión masculina de tenis de mesa co que buscaba continuar coa boa serie cultivada ata este momento con dúas vitorias nos dous últimos partidos xogados.

O encontro estivo dominado polo conxunto andaluz en todos e cada un dos cruces. Guillermo Martínez foi o primeiro en tomar parte e enfrontarse a Andrei Baiduldin, que levou o partido sen ceder ningún set ao xogador de Pontevedra.

A continuación chegou a quenda de Betancour que, igual que Martínez, cedeu os tres sets ao seu rival, Francisco Ruiz. Con este novo punto, o Híspalis tomaba unha vantaxe de dous puntos no marcador global sobre os visitantes.

Galvano era o seguinte. Despois de perder o primeiro set ante Gustavo Gómez, o de Monte Porreiro púxollo un pouco máis complicado ao seu rival pero, despois de igualarlle o partido, cedeu os dous restantes e os locais aumentaron a renda (3-0).

Co encontro xa perdido, de novo chegou a quenda de Guillermo Martínez que se impuxo no primeiro set. Enfrontouse a Francisco Ruiz que enseguida remontou e levou os tres últimos xogos para poñer o 4-0 no marcador final.

Esta é a primeira derrota do Tenis de Mesa Monte Porreiro nesta tempada. A próxima xornada recibirá no Pavillón do Príncipe Felipe ao Caixa Sur de Córdoba.

Consulta a acta do partido entre o Híspalis-Visit Pontevedra na seguinte ligazón.