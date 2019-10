Portonovo, Vilalonga e A Illa, sedes da fase previa da Copa das Rexións da UEFA

Os campos de Baltar (Portonovo), San Pedro (Vilalonga) e Salvador Otero (A Illa) serán sedes da primeira fase da Copa das Rexións da UEFA que este ano organiza a Real Federación Española de Fútbol entre os días 6, 7 e 8 de decembro. O combinado galego será o anfitrión do grupo F e medirase ás seleccións de Castela a Mancha e Ceuta.

O seleccionador Iván Cancela fará pública a convocatoria ao longo da tarde deste luns. O obxectivo do equipo galego é superar a primeira fase para logo disputar a fase final. Cada país só poderá enviar un representante á fase internacional, polo que as seleccións das 19 federacións territoriais compiten entre si por un posto no campionato continental do futbol semiprofesional.

O primeiro partido desta fase de grupos terá lugar o venres día 6 de decembro en Baltar entre Galicia e Castela a Mancha. Ao día seguinte en Vilalonga veranse as caras manchegos e ceutíes, mentres que o domingo os galegos xogaranse o pase #ante o combinado da cidade autónoma. Todos os partidos están fixados para as 12 horas.