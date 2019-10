Praga de lesións musculares no Pontevedra

Adighibe, Nacho López, Pol Bueso e Berrocal adestran a menor ritmo por problemas musculares © PontevedraViva

As lesións convertéronse nun serio problema para o Pontevedra, que iniciou a semana curto de efectivos 'sans' e coa enfermería repleta.

De feito na sesión de traballo deste luns só 19 xogadores, entre os integrantes do primeiro plantel e os canteiráns que habitualmente completan os adestramentos, estaban ás ordes de Jesús Ramos, e entre eles estaba Campillo, aínda sen o alta médica pero que espera recibila ao longo da semana.

A do defensor é a mellor noticia respecto diso, pero o resto de situacións non convidan precisamente o optimismo, á espera de que as pertinentes probas médicas confirmen os diagnósticos iniciais.

O primeiro en caer en Barreiro foi Nacho López, en pleno quecemento con molestias musculares no abdutor. Iso obrigou a recompoñer o plan inicial, entrando na convocatoria Santi Figueroa e esquecendo a idea de colocar a Pol Bueso no lateral. Foi precisamente Bueso ao fío da media hora de xogo o que tomou a testemuña dos problemas con molestias similares sendo substituído polo canteirán Figueroa, e o último que tivo que pedir o cambio, no seu caso tras notar unha picada na zona isquiotibial da súa perna esquerda, foi o dianteiro Adighibe xa nos últimos minutos.

Unha factura moi alta para os tres puntos conseguidos en Vigo, xa que os tres exercitáronse este luns á marxe dos seus compañeiros, ás ordes do fisioterapeuta do club, Manu Barros, e a previsión é que continúen así nos próximos días.

Nacho, Adighibe e Pol Bueso únense así a unha lista de lesionados na que tamén figura Berrocal, que cunha lesión muscular estará en principio un par de semanas fóra do equipo, e o citado Campillo, ademais de Javi López, baixa polo que resta de tempada.

Un motivo de preocupación extra para Jesús Ramos ou para o novo adestrador pensando no importante duelo do próximo domingo en Pasarón contra o Melilla.