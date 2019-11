Un gol no último suspiro dá a vitoria o Poio Pescamar ante o Móstoles (2-1)

Segundo partido consecutivo do Poio Pescamar en casa no que se enfrontou ao noveno clasificado, o Móstoles.

A primeira parte estivo dominada polo conxunto madrileño que fixo o seu xogo, mentres que o Poio non atopaba o seu sitio na cancha. As ocasións visitantes eran continuas e as locais nulas. O primeiro gol do partido chegou no minuto 10, Alicia Benete gañoulle as costas á zaga rojilla e puxo o 0-1 no marcador. Tras o gol, o Poio mellorou pero non foi capaz de causar problemas á porteira de Móstoles.

Tras o descanso, o conxunto local saíu con ganas de levar o partido e iso fixo. Aos 10 minutos Cárol recortou dentro da área e empatou o encontro, gol que provocou que os compases finais de partido fosen continuas chegadas á porteira rival por parte de ambos os equipos.

Cando parecía que o encontro terminaría en táboas, Andrea Feijoo culminou unha contra en superioridade a favor do Poio e anotou o 2-1. Con este resultado, o Móstoles estaba obrigado a optar polo xogo de cinco se quería levar algo a Madrid, pero o tempo de reaccionar terminouse e os puntos quedaron na Seca.

POIO PESCAMAR (2): Silvia; Andrea Feijoo, Cárol, Irene e Clara (quinteto inicial). Tamén xogaron, Dani Souza, Anna Rivera, Anna Escribano e Mirian.

MÓSTOLES (1): Silvia; Celia, Shiori, Patri Chamorro e Inma (quinteto inicial). Tamén xogaron, Alicia Benete e Desi.

Árbitros: Guntín Garrido e Otero Mira do colexio galego. Amoestaron a Inma do Móstoles.

Goles: 0-1, min. 10 Alicia Benete. 1-1, min. 30 Cárol. 2-1, min. 40 Andrea.

Incidencias: Pavillón Municipal de Poio. Ao redor de 200 espectadores.