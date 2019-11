O TM Monte Porreiro, sen opción ante o Irun Leka Enea e cae con claridade (4-0)

O Visit Pontevedra masculino viaxou esta fin de semana a Guipúzcoa para medirse ao Irún Leka Enea, cadro que se atopa, polo momento, en primeiro posto da clasificación con 4 partidos gañados e un empatado (9 puntos). O conxunto de Monte Porreiro estaba necesitado de sumar despois de cultivar dúas derrotas consecutivas, pero non foi posible xa que caeron por 4-0 ante o seu rival.

Os encargados de abrir o choque foron o Bentancor e o local Endika Díez, que derrotou con autoridade ao xogador do Visit. Co 1-0, chegaba a quenda de Guillermo Martínez que fixo algo máis que o seu compañeiro logrando impoñerse no primeiro e cuarto xogos a Daniel Palacios. Co empate no marcador, xogábanllo todo no quinto xogo que finalmente llo levou o xogador anfitrión e sumou un novo punto para os vascos.

Cos locais dominando no marcador, os de Monte Porreiro estaban obrigados a reaccionar. Nico Galvano foi o seguinte pero tivo a mesma sorte que os seus compañeiros e só puido rascar un xogo ante Thomas Lle Breton que de nada serviu xa que era o terceiro punto para o Irún.

Chegaba a segunda quenda de Bentancor, esta vez fronte a Daniel Palacios. A pesar de que o xogador do Visit cedeu os dous primeiros xogos, no terceiro e cuarto impúxose ao seu rival, pero de nada serviu xa que o quinto e último levoullo o xogador vasco e puxo o definitivo 0-4 a favor do Irún Leka Enea.

A próxima semana o Visit Pontevedra recibirá no Príncipe Felipe ao Arteal TM no que supón o sexto partido da tempada.

Consulta a acta do Irún Leka Enea- Visit Pontevedra.

Pola súa banda, o equipo feminino de Monte Porreiro tamén perdeu. Recibiron no Príncipe Felipe ao Suris Calella, equipo que se atopa en cuarto lugar empatadas a 8 puntos co Visit (terceiro posto).

A pesar de comezar levándose o primeiro xogo, as locais terminaron cedendo os tres seguintes. O resultado final foi de 2-4.

Consulta a acta do Visit Pontevedra- Suris Calella.