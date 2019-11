A participación de Celia Cerviño no Masters IBP de tenis acaba en retirada

Celia Cerviño non puido dar continuidade ao seu gran momento de xogo e resultados no Masters IBP que organizada a Rela Federación Española de Tenis en Ceuta.

A tenista pontevedresa chegaba á cita tras conseguir gañar en Portugal o primeiro torneo individual ITF da súa carreira.

Exenta da primeira rolda por ser a terceira cabeza de serie, Cerviño mediuse e superou no seu primeiro encontro a María Martínez, citándose en semifinais coa principal favorita, Estrella Cabeza.

O duelo era de gran dificultade, ante unha tenista que foi top-100 da WTA, pero transcorría no medio dunha tremenda igualdade ata que o físico de Celia dixo basta. Con 4-4 no marcador da primeira manga unhas molestias no seu cuádriceps obrigoulle a renunciar, despois dunhas semanas de gran carga física en varios torneos consecutivos.

A pontevedresa someteuse na mesma cidade ceutí a unha resonancia magnética para determinar o alcance exacto da lesión. Por fortuna non se detectou rotura muscular, só un pequeno edema combinado cunha sobrecarga, polo que se espera que poida volver á pistas dentro duns días en Grecia nun novo torneo do circuíto ITF.