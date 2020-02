Silvia Aguete dá o susto no empate entre Poio Pescamar e Ourense en Copa Galicia (0-0)

O resultado do partido de ida das semifinais da Copa Galicia de fútbol sala que enfrontaba este mércores a Poio Pescamar e a Ourense Envialia quedou nun segundo plano.

Foi así debido ao enorme susto protagonizado por Silvia Aguete, que tivo que ser atendida sobre a pista polos servizos médicos e trasladada ao Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez como consecuencia dun golpe na cabeza tras un choque coa visitante Sara Santos.

A acción, que deixou á gardameta internacional no chan cunha perda momentánea de consciencia, provocou que o partido estivese parado durante moitos minutos, pouco antes do descanso.

Ata ese momento, a propia Sara Santos tivera a ocasión máis clara para adiantar ao seu equipo, nun duelo moi disputado.

Xa na segunda metade, as ourensás gozaron dalgunha acción clara, pero a boa actuación de Caridad en portería, substituíndo a Silvia, evitouno. As vermellas estiveron tamén preto do gol, pero toparon coa madeira na súa mellor ocasión.

Ao final, empate sen goles que deixa a resolución da eliminatoria para a volta prevista para o día 18 de marzo no pavillón dos Remedios.