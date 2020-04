O pontevedrés Manuel Cossío é o elixido para dirixir ao Poio Pescamar

A alerta sanitaria polo coronavirus non impide o traballo de oficina no Poio Pescamar que continúa a súa procura dun novo adestrador despois da marcha de Raúl Jiménez, que non pode compatibilizar o seu traballo coa direccón do primeiro equipo, para cando regrese a competición. Nos últimos días, a dirección deportiva ha intensificado os contactos con Manuel Cossío e o presidente do club, Juanjo García espera pechar a fichaxe esta semana.

"É a opción máis real, esperamos deixalo pechado esta semana e facelo oficial", sinala o dirixente sobre a incorporación do preparador pontevedrés con pasado na escuadra rojilla en dúas etapas diferentes.

O exentrenador do Leis Pontevedra e O Fisgón concluíu a súa relación co Atlético Benavente o pasado mes de xaneiro. No conxunto zamorano ocupábase dos labores de segundo adestrador do primeiro persoal e director da base.

Comezou a súa aventura nos bancos na escuadra pontevedresa, á que acabaría regresando para substituír ao xa exrojillo Raúl Jiménez e alí permaneceu cinco campañas. No 2018 fichou polo Fisgón, de Segunda División pero só completou a primeira volta. Foi entón cando recibiu a chamada do Atlético Benavente, no que se mantivo ata xaneiro do 2020.

Se nada se torce, Manuel Cossío iniciará, cando se termine a corentena decretada para frear a pandemia do coronavirus, a súa terceira aventura no club da Seca. Foi o adestrador do Poio Pescamar no ascenso á división de prata do fútbol sala feminino nacional. Logo renunciou a continuar e regresou no 2011, pero ao finalizar o curso foi relevado polo brasileiro Marcio Santos.