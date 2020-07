Andrés Sánchez renova e resolve unha das principais dúbidas do Cisne

O Club Cisne Balonmán e Andrés Sánchez estaban condenados a entenderse, pero a continuidade do pontevedrés foi unha das negociacións máis complicadas na planificación da próxima tempada do conxunto cisneísta, debido ao encaixe necesario para compatibilizar o rendemento deportivo do xogador coas súas obrigacións fóra da pista.

Con todo todo chegou a bo porto e Sánchez converteuse no 14º xogador confirmado no proxecto do Cisne para o seu debut na liga Asobal.

"Foi unha das renovacións máis difíciles e á vez máis especiais que me tocou vivir", recoñeceu o central tras facerse pública a súa renovación.

"Despois dun ano a nivel deportivo inmellorable estou orgulloso de formar parte do máximo referente a nivel balonmanístico da cidade, como é o Cisne, e poder disputar a máxima competición a nivel estatal", sinalou sobre unha tempada que prevé "chea de dificultades, que temos que pelexar moito pero tamén poderemos gozar das pequenas cousas que nos veñen".

RENOVACIÓN | ¡Buenos días! Arrancamos semana con otra renovación muy esperada...El lateral izquierdo Andrés Sánchez @campelo7 también estará en el conjunto de @Jabato17 ¡Grande Andrés! #SomosCisne #SomosAsobal #OrgullososdoNoso pic.twitter.com/UqB9sxAV7A — Club Cisne Balonmano (@ClubCisneBalonm) July 13, 2020

Coa continuidade de Andrés Sánchez o técnico Jabato asegúrase contar cun xogador diferencial en ataque, sumándose a un plantel na que xa figuraban David Chapela, Miguel Simón, Daniel Ramos, Álex Chan, Alejandro Conde, Álvaro Preciado, Pablo Gayoso, Dani López, Jose Leiras, Iván Calvo, Jorge Villamarín, Gonzalo Carró e Carlos Pombo.