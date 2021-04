O Supermercados Froiz, recibido con honras na Deputación

Recepción ao GD Supermercados Froiz na Deputación © Deputación de Pontevedra

O exterior do Pazo Provincial acolleu este venres a presentación oficial da nova tempada do Grupo Deportivo Supermercados Froiz. O equipo de ciclistas que dirixe Evaristo Portela estivo arroupado pola presidenta da Deputación, Carmela Silva, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; o secretario xeral para ou Deporte, José Ramón Lete Lasa; e membros da corporación da Deputación, dos concellos de Pontevedra e Poio, así como representantes do ciclismo ou da empresa que dá nome ao equipo.

O acto, que serviu tamén para render homenaxe ao seleccionador galego falecido Guillermo Sande Covelo, comezou coa intervención da presidenta Carmela Silva, que dixo sobre o Froiz que é "un equipo que fai grande ao deporte. O Froiz é o equipo que a xente sente como propio; ten principios e valores; está claro que quere gañar, pero é máis que iso, é o amor ao deporte e traballo en equipo".

Tamén Fernández Lores cualificou ao conxunto alimenticio como "o mellor equipo ciclista do amateurismo do Estado español, e tamén de Portugal" e quixo poñer en valor o traballo dos dirixentes da entidade que fan posible que este proxecto siga vivo despois de máis de trinta tempadas.

Pola súa banda, Lete Lasa, citando a Rousseau, dixo sobre o matrimonio deportivo entre Froiz e o ciclismo que "o que se ama na infancia se garda no corazón".

A xornada concluíu co discurso do director deportivo do Froiz, Evaristo Portela, que prometeu traballo duro durante toda a tempada. "Puxemos tódalas ferramentas posibles e estamos a traballar ao máximo nivel como un equipo profesional" e augurou que para gañar ao seu equipo, os rivais terán que "pelexar moito, moito".