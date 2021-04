Sanxenxo e Ponte Caldelas quentan motores para o Rally do Albariño

José Antonio Otero, presidente da Escudería Congostra Team Sanxenxo © Escudería Congostra Team Sanxenxo

O Rally do Albariño regresa a Sanxenxo, Ponte Caldelas, Meaño e Cerdedo-Cotobade despois de 12 anos. Os organizadores da proba, o Congostroa Team Sanxenxo, ten previsto que, nesta proba do Campionato de Galicia de Rallyes do Asfalto, participen máis de 120 vehículos e se despracen máis de 1.000 afeccionados durante os días 18, 19 e 20 de xuño, unha cifra á que hai que sumar os 15.000 seguidores que arrastra este tipo de eventos.

Durante eses días, Sanxenxo converterase no centro de operacións do gran evento. Así o decidiron os concelleiros de Deportes, Seguridade Ciudadada e de Economía tras pechar un convenio que se asinará proximamente. Pola súa banda, Andrés Díaz, alcalde de Pontecaldelas, xa fixo os deberes e asinou o convenio para celebrar o segundo tramo da proba no municipio.

Se todo sae segundo o previsto, a cita deportiva arrincará o venres 18 coas verificacións administrativas e técnicas na Praza dos Barcos. A continuación, haberá unha cerimonia de saída de tarde desde a Praza do Mar para disputar un Treito Espectáculo cronometrado no parque empresarial de Nantes.

Ao día seguinte, o evento desprazarase á contorna do campo de fútbol de Portonovo desde onde os coches partirán cara a Ponte Caldelas. As saídas están previstas para as 8:54, 13:36 e 18:18 horas desde Vilarchán, pasando por Mirón, Borela (Cerdedo-Cotobade) e volvendo a Ponte Caldelas pola estrada Pé da Múa para finalizar ás portas da Igrexa de Santa Baia.

Unha vez terminada a proba, os vehículos regresarán ao Campo Municipal de Baltar para asistir á entrega de premios.

Este evento de motor súmase a outros fixados no calendario de Sanxenxo como como A Volta Ciclista a España (4 de setembro), o Campionato de Europa de Vela de 6 metros do Real Club Náutico (do 9 ao 19 de setembro) e a concentración de motos organizada por Moto Club Amigos de la Moto de Sanxenxo e que a finais de setembro celebrará a súa 36 edición.