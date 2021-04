O Bádminton Ravachol descende á última posición tras caer ante o Arjonilla (3-4)

Partido entre o Club Bádminton Ravachol e o Arjonilla © Cristina Saiz

Derrota axustada a do Bádminton Ravachol Pontevedra ante o Arjonilla, equipo situado na zona nobre da clasificación de División de Honra. Os pontevedreses plantaron cara ao conxunto andaluz, pero finalmente caeron por un 3-4 que os descende á última posición da táboa.

En dobres mixto, Javier Sánchez e Elena Fernández puxéronllo difícil á dupla andaluza formada por Fátima Albín e Juan Blas Villalta, que se fixeron co primeiro punto para o Arjonilla ao vencer por 17-21, 20-22. Igualou o conxunto pontevedrés no dobres masculino ao derrotar Manuel Brea e Javier Sánchez a Juan Blas Villalta e Miguel Barbado tras un intenso duelo que se saldou en 17-21, 21-09, 21-15.

Elena Fernández e Georgina Bland, en dobres feminino, pelexaron ata o final para facerse co segundo punto do Ravachol, pero Manuela Díaz e Amy Tan foron superiores e venceron por 15-21, 20-22. Georgina Bland regresou á pista para disputar o individual feminino. Esta vez, a xogadora local fíxose coa vitoria pola vía rápida ante Amy Tan (21-09, 21-16), colocando o 2-2 no luminoso.

O Arjonilla adiantouse de novo co duelo individual masculino entre Gabriel Fernández e Alejandro Ramírez. O do Ravachol púxollo complicado ao seu rival, pero non foi capaz de superalo e caeu por 19-21, 21-11, 18-21. Ana Carbón e Manuela Díaz tomaron parte no seguinte encontro, no que a do Arjonilla fíxose coa vitoria fácil por 14-21, 13-21.

Xa cos puntos no peto para os visitantes, Manuel Brea venceu aínda que con dificultade a Miguel Barbado (21-18, 22-20), facendo o 3-4 co que concluíu a xornada.