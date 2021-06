Toni Otero explica a salida de Luisito: "No tenía contrato, se valoraron cosas y no hubo entendimiento. Ya está"

O Pontevedra Club de Fútbol segue á procura do seu novo adestrador, unha vez descartada a opción de que Luisito continuase no cargo.

A polémica saída do técnico de Teo, molesto coas formas do club, tivo este venres contestación por parte do director deportivo granate, Toni Otero, aínda que querendo esquivar a confrontación.

"Cuando llego se me traslada desde el Consejo de Administración y la presidenta que la opción prioritaria es Luisito. Yo tengo dos reuniones con él y no llegamos a un entendimiento. Yo le deseo toda la suerte del mundo", comezou sinalando Otero.

Máis tarde cualificou o encontro con Luisito como "una reunión profesional" da que "no voy a decir nada más. Hay pocas cosas que valorar. Es una situación normal en el mundo del fútbol. No tenía contrato, se valoraron cosas y no hubo entendimiento, ya está, resolveu.

Descartada a opción do de Teo o Pontevedra traballa agora para atopar adestrador. "Esta semana será importante para decidir quién nos acompaña en este proyecto", explicou o director deportivo, aínda que defendendo tras preguntar os xornalistas presentes sobre as opcións de David Sierra ou de Yago Iglesias que ademais de con o propio Luisito "no ha habido contacto todavía con ningún entrenador".

O que si revelou Otero é o perfil de preparador que busca. "Creo que debemos dar un cambio. Debemos tener un entrenador que pueda incorporar el fútbol base en su día a día. Buscamos a un entrenador que sea capaz de entender que esto en un proyecto de club", asegurou.