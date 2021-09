Javi Llorente, novo seleccionador galego infantil, prepara o seu regreso ao primeiro plano do baloncesto nacional

Javi Llorente no banco do Peixe Galego no partido de liga ante Calzados Robusta © Diego Torrado

Javi Llorente, o adestrador que obrou o milagre de ascender ata en dúas ocasións o Marín Peixe Galego a LEB Oro, volve ás canchas. O técnico leonés, asentado desde hai anos en Pontevedra, apartouse do baloncesto xusto antes do estalido da pandemia. O desgaste dun club pequeno que competía cos grandes, a súa empresa e unha familia en crecemento motivaron o seu adeus. Dous anos máis tarde, acepta o cargo de seleccionador galego infantil á espera dunha chamada para regresar á elite.

"Parei porque eran xa moitos anos e un desgaste moi grande, pero xa estou coa gusanillo de volver", explica o preparador a PontevedraViva. Aínda que segue ligado á escuadra marinense, o seu labor durante este tempo centrouse máis en tarefas directivas e en botar unha man nalgún adestramentos de equipos da base. O parón serviulle para osixenarse e cargar as pilas, agora está desexoso de embarcarse nunha nova aventura.

Aínda que a súa preferencia é quedar en Galicia, Llorente agora está disposto a aceptar calquera oferta, sempre que o proxecto o seduza. O seu bo facer en Marín e a súa experiencia en seleccións inferiores da Selección Española, abriulle as portas de grandes clubs que nunca valorou por motivos persoais. Agora a situación cambiou. "Gustaríame quedarme en Galicia, pero o nivel dos adestradores é moi alto e tamén teño ganas de probar noutro equipo que non sexa o Peixe", recoñece o adestrador convencido de que o regreso dos da Raña a Liga EBA será "moi bo".

Mentres espera esa chamada, Llorente seguirá colaborando co club da súa vida e, desde esta semana, compaxinarao co seu novo cargo de seleccionador galego de categoría infantil. No horizonte, 3 de xaneiro do 2021, xa está o campionato de España da categoría e ao adestrador xa se lle nota na voz as ganas de volver dirixir partidos. E iso que "competir non é o obxectivo, senón que os rapaces se divirtan", puntualiza.

Aínda así, xa está a preparar a súa primeira convocatoria que se coñecerá a principios de outubro. Realizar a selección non será fácil, pois o número de xogadores e clubs repartidos por toda Galicia é abafador. "A diferenza do que pasa noutras comunidades, en Galicia temos moitos equipos e xogadores repartidos polas catro provincias. Iso ten o seu lado bo e o seu lado malo", recoñece Llorente. No positivo está que nenos de calquera pobo de Galicia poden recibir a chamada do novo seleccionador. No negativo, "que penaliza no competitivo ao non estar afeitos xogar xuntos".

Outro hándicap é que a nova xeración de infantís, nenos de 13 a 14 anos, perdéronse o ano pasado un curso chave na súa formación polo estalido da pandemia ao non celebrarse campionatos de minibasket. Con todo, é un reto que non asusta a Llorente que antes de elevar ao Olimpo ao Peixe Galego, xa situou ao equipo júnior entre as mellores canteiras de España con aquela heroica eliminatoria de cuartos de final contra Baskonia, que supuxo a eliminación dos galegos nun campionato de España celebrado no 2014 na Raña inesquecible para os marinenses, os amantes do baloncesto e os afeccionados do Peixe.