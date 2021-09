Cisne e Teucro inician o curso con ilusións renovadas

Primeiro equipo do Cisne durante un partido © Dicsa Modular Cisne

A nova tempada de División de Honra Prata comeza esta fin de semana cun derbi provincial para o Cisne e un esixente desprazamento a Zamora para o Teucro.

Os de Jabato enfróntanse no Pavillón Municipal a partir das 18 horas ao Atlético Novás nun partido que servirá para medir as aspiracións do conxunto branco tras o seu descenso desde Asobal. Os brancos presentarán ante a súa afección un equipo moi renovado e novo no que gañarán peso os xuvenís que conseguiron alzarse co título de campións de España.

Pola súa banda, os de Irene Vilaboa tratarán de dar un paso á fronte este ano e certificar a permanencia en Prata con menos apuros que o ano pasado. Para conseguilo, o primeiro paso é debutar con vitoria. Visitan ás 20 horas ao Zamora, un rival directo por superar o corte do descenso nesta primeira fase de competición. Os azuis, máis maduros, conxuntados e con reforzos de calidade, están convencidos de que este ano serán competitivos desde a primeira xornada.